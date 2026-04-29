Эксперт: США не смогут победить Иран без сухопутной операции

Эксперт отметил: нынешнее наращивание военно-транспортной авиации на Ближнем Востоке не изменит баланс сил. Не имеют значения и сообщения о группировке численностью 50 тысяч человек.
«Это армейский корпус с развернутыми тылами и частями технического обеспечения. Ну тогда вопрос к военно-политическому руководству США: вы что, рассчитываете армейским корпусом покорить 90-миллионную страну большой площади?» — заметил собеседник ИС «Вести».
По словам Ходаренка, у Вашингтона не хватает сил и средств для эскалации боевых действий в регионе.
«Без действия группировок сухопутных войск победы в этом вооруженном конфликте Вашингтону просто не добиться. Почему так вышло? Отказал стратегический глазомер, неправильно оценили обстановку», — подчеркнул эксперт.
Американский журнал The Atlantic высказал предположение, что Пентагон скрывает от Дональда Трампа реальное положение дел в ситуации с Ираном. Сомнения в «радужных сводках» военного ведомства выражает вице-президент Джей Ди Вэнс. По данным источников издания, он подозревает, что Пентагон испытывает дефицит ракетных систем, хотя в отчетах говорится, что оружейные арсеналы заполнены.