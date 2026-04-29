Эксперт: США не смогут победить Иран без сухопутной операции

Военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок в беседе с ИС «Вести» заявил, что США не смогут одержать победу в конфликте с Ираном без задействования сухопутных войск.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил: нынешнее наращивание военно-транспортной авиации на Ближнем Востоке не изменит баланс сил. Не имеют значения и сообщения о группировке численностью 50 тысяч человек.

«Это армейский корпус с развернутыми тылами и частями технического обеспечения. Ну тогда вопрос к военно-политическому руководству США: вы что, рассчитываете армейским корпусом покорить 90-миллионную страну большой площади?» — заметил собеседник ИС «Вести».

По словам Ходаренка, у Вашингтона не хватает сил и средств для эскалации боевых действий в регионе.

«Без действия группировок сухопутных войск победы в этом вооруженном конфликте Вашингтону просто не добиться. Почему так вышло? Отказал стратегический глазомер, неправильно оценили обстановку», — подчеркнул эксперт.

Ходаренок уточнил, что аналитики Белого дома ошиблись в оценке потенциала Ирана в военном конфликте. Эта ошибка может дорого обойтись США — поражение в противостоянии с Исламской Республикой способно существенно ухудшить репутацию Вашингтона.

Американский журнал The Atlantic высказал предположение, что Пентагон скрывает от Дональда Трампа реальное положение дел в ситуации с Ираном. Сомнения в «радужных сводках» военного ведомства выражает вице-президент Джей Ди Вэнс. По данным источников издания, он подозревает, что Пентагон испытывает дефицит ракетных систем, хотя в отчетах говорится, что оружейные арсеналы заполнены.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше