Минсельхоз РФ не разрешил нижегородским районам перевести 26 из 32 участков

В итоге заксобрание Нижегородской области на заседании 30 апреля сможет принять закон о переводе из этой партии только четырех сельхозучастков в Вадском и Сеченовском округах. Остальные 28 участков, по словам министра Баринова, следует исключить из законопроекта. У депутатов возникли вопросы, почему два нижегородских муниципалитета сначала попросили перевести землю, а потом отказались от этого. Сергей Баринов сослался на ошибки муниципальных чиновников в оценке земельных участков.