Продажу алкоголя ограничат в майские праздники в Нижнем Новгороде

В период майских праздников в Нижнем Новгороде будут введены ограничения на реализацию спиртных напитков и товаров, содержащих этанол. Данная информация поступила из департамента, отвечающего за развитие предпринимательской деятельности в городе.
В соответствии с действующим законодательством региона, розничная торговля алкоголем не допускается на территориях, где запланировано проведение массовых мероприятий.
Под действие данного ограничения подпадают территории, получившие соответствующее разрешение от муниципальных органов власти или исполнительных структур Нижегородской области.
Ранее почти половина нижегородцев проведет майские праздники дома.