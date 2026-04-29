Десятиклассник из Волгограда победил во всероссийском научном конкурсе

Ученик десятого класса школы № 67 Волгограда Дамир Сташ стал победителем XXXIII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского с проектом «Язык программирования: от концепции к коду». Условия для подготовки ИТ-специалистов со школьных лет создаются в Волгоградской области по нацпроекту «Кадры», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Школьник был удостоен диплома I степени, а также почетного звания лауреата в номинации «Актуальное исследование». Особое признание Дамир получил от участников конкурса, завоевав приз зрительских симпатий за выдающиеся навыки публичного выступления и умение доступно излагать сложные технические концепции.
«Дамир Сташ продемонстрировал не просто знание кода, а глубокое понимание архитектуры языков программирования. Именно такие ребята в ближайшем будущем станут архитекторами наших национальных цифровых платформ», — отметили в областном комитете информационных технологий.
Всероссийский конкурс им. В. И. Вернадского входит в перечень наиболее статусных интеллектуальных состязаний страны. Его основным организатором выступает Российская академия наук (РАН). Победа в таком конкурсе открывает перед выпускником широкие возможности для поступления в ведущие технические вузы страны и старта карьеры в ИТ-индустрии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.