В Госдуме предложили выдворять мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в образовательных организациях.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 18.8 КоАП РФ.
Предлагается наказывать штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ иностранца, если тот въехал в РФ по заявленной цели «учеба», а фактически не учится в указанной образовательной организации, либо если нет факта зачисления в нее, а также при неподаче документов, необходимых для поступления или продолжения обучения.
Парламентарии отметили, что актуальность законопроекта обусловлена распространением практики использования фиктивного обучения в образовательных организациях как способа легализации пребывания иностранных граждан на территории РФ.
По их словам, принятие проекта будет способствовать защите публичных интересов РФ, обеспечению достоверности миграционного учета и поддержанию законного порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ.