Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили выдворять мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах

«Новые люди» предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в вузах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили выдворять мигрантов за фиктивное обучение в образовательных организациях.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 18.8 КоАП РФ.

Предлагается наказывать штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ иностранца, если тот въехал в РФ по заявленной цели «учеба», а фактически не учится в указанной образовательной организации, либо если нет факта зачисления в нее, а также при неподаче документов, необходимых для поступления или продолжения обучения.

Парламентарии отметили, что актуальность законопроекта обусловлена распространением практики использования фиктивного обучения в образовательных организациях как способа легализации пребывания иностранных граждан на территории РФ.

По их словам, принятие проекта будет способствовать защите публичных интересов РФ, обеспечению достоверности миграционного учета и поддержанию законного порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ.