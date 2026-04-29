Донские казачата соревновались в хоровом пении

В Белой Калитве прошел фестиваль казачьей молодежи «Казачок», в котором приняли участие более 500 юношей и девушек из 11 кадетских образовательных учреждений Ростовской области. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Источник: "Российская газета"

— Программы участников представлены в трех номинациях: вокально-хоровое пение, хореография, сольные вокальные номера. В репертуар вошли военные, походно-строевые казачьи песни — как с музыкальным сопровождением, так и, а капелла, — рассказал заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александр Лазарев.

Основные критерии оценки для каждого коллектива: исполнительское мастерство, соблюдение требований регламента, соответствие костюмов и реквизита, общая культура выступления.

Фестиваль стал площадкой, где молодые артисты и творческие коллективы смогли не только продемонстрировать свои таланты, но и узнать больше о своем культурном наследии. Праздник искусства позволил обсудить сохранение традиционных ценностей казачьего сообщества.

— Донская земля веками хранит самобытную культуру, традиции мужества и глубокую духовную веру. Могу с уверенностью сказать: молодые, энергичные и талантливые воспитанники казачьих образовательных учреждений — надежные продолжатели отечественной истории, духовных ценностей и казачьих обычаев, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.