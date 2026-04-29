Кризис кризису рознь: о чем спорили экономисты на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Российская экономика замедляется, ситуация на рынке труда сложная, но можно ли назвать явления в экономике кризисными или нет, мнения расходятся. На панели экономистов на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород» участники разошлись в оценках состояния разных секторов экономики: от «идеального шторма» до перехода — хоть и не стремительного — к технологичной экономике.
О состоянии экономики:
Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО: «Могу охарактеризовать нашу экономику как отсутствие кризиса, наша экономика адаптируется к изменениям».
Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО: «Есть кризисные отрасли, есть те, кто растет, есть те, кто в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность».
Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина: «В этом году тоже нам не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно».
Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса финансового университета: «Мне кажется, что то, что происходит сегодня в экономике, это можно назвать намеренным охлаждением. На самом деле в экономике происходят тектонические сдвиги: меняется соотношение между отраслями, меняется направление денежных потоков, появляются совершенно новые отрасли и новые задачи и приоритеты. Если где-то прибывает, конечно же, где-то убудет».
О ситуации в отраслях:
Игбал Гулиев: «Хотим мы этого или не хотим, мы остаемся сырьевой державой. Так исторически сложилось, что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире… Если отвечать на вопрос, ушли ли мы от статуса сырьевой державы, то мы ею будем долго оставаться».
Наталья Зубаревич: "Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали в 2024—2025 годах был примерно на 4−5%. Есть затронутые отрасли. Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура — это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…
[В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году — рост 7%, а сейчас за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе".