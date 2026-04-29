Кризис кризису рознь: о чем спорили экономисты на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Наталья Зубаревич: "Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали в 2024—2025 годах был примерно на 4−5%. Есть затронутые отрасли. Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура — это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…