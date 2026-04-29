В Калининграде представили концепцию филиала наццентра «Россия» на территории Дома Советов

В Калининграде представили концепцию филиала национального центра «Россия» на территории Дома Советов. Идею строительства такого объекта обсуждали на заседании совета по культуре при губернаторе в среду, 29 апреля.
Концепцию подготовила компания «Другая архитектура». Она предполагает строительство филиала национального центра «Россия» ближе к улице Зарайской. В здании собираются обустроить зрительный зал до 1500 мест, выставочные пространства, площадки под молодёжные проекты, конгрессы, образовательные программы.
В центре участка, в районе снесённого Дома Советов, предлагается создание открытого амфитеатра под навесом. Остальную территорию хотят отдать под ландшафтный парк с экспозициями природных зон России.
В концепцию также включили строительство велопешеходного маршрута, который свяжет Нижнее озеро и остров Канта. Часть пути пройдёт под землёй — под улицей Шевченко. Над Московским проспектом предложили сделать прогулочный мост, который заканчивается круговой конструкцией в зелёной зоне ближе к Преголе. Через реку хотят проложить ещё один путепровод на остров Канта. Его проектируют на месте утраченного исторического моста.
Концепция также предусматривает строительство улицы Зарайской. Со стороны Шевченко и Московского проспекта хотят сделать остановочные пункты, чтобы обеспечить транспортную доступность. Под землёй проектируют паркинг на 900 автомобилей.
На совете по культуре подчеркнули, что пока обсуждают только идею строительства такого объекта в районе снесённого Дома Советов. Внешний вид здания и парка будут прорабатывать позднее. При этом губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что концепцию уже поддержали на федеральном уровне и на такой проект регион может получить финансирование. Предварительно, реализация оценивается в 20 миллиардов рублей.
Идею строительства филиала национального центра «Россия» на месте снесённого Дома Советов в Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных впервые озвучил в январе. Тогда это воспринималось как одно из предложений, поскольку глава региона обещал представить разные концепции развития территории и обсудить вопрос с местными жителями. Однако в марте проект презентовали сразу на федеральном уровне. Власти заявили, что это окончательное решение. Его приняли без участия горожан.
Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.
