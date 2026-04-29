Названа причина пожара в Нижнем Новгороде, где погибли 200 собак

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Причиной пожара в надворной постройке в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли 200 собак, стали нарушения при топке печи, сообщили журналистам в МЧС региона.
Ранее ведомство сообщило, что утром в среду на улице Воронихина загорелась надворная постройка на площади 50 квадратных метров. По словам хозяйки, в результате пожара погибли 200 собак. Помещение использовалось для разведения чихуахуа.
«По предварительным данным, нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной возгорания. Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего», — заявили в ведомстве.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше