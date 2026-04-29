Форум «Дни пермского бизнеса 2026» посвятят сотрудничеству компаний

21−22 мая 2026 года в регионе пройдет форум для предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Это одно из главных деловых событий года, которое объединяет бизнес, экспертов и организации поддержки предпринимательства. Организатором выступает центр «Мой бизнес».
В этом году основная тема форума звучит так: «Вместе реализуем возможности!». Акцент сделан на кооперации между компаниями как способе укрепления бизнеса и его развития в условиях нестабильной экономики.
На площадке форума участники обсудят реальные инструменты роста, варианты партнерства и новые подходы к развитию компаний. В программе предусмотрены примеры совместных проектов, обсуждение выхода на новые рынки и решений для расширения бизнеса. Главными событиями станут пленарное заседание и интеллектуальные сессии, где предприниматели будут разбирать актуальные проблемы и возможные сценарии развития.
Руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин отметил, что совместные проекты уже помогают компаниям становиться сильнее и развиваться быстрее. По его словам, объединение ресурсов дает доступ к новым возможностям и рынкам. Он также подчеркнул, что предпринимательская среда в регионе растет: в 2025 году число малых и средних предприятий превысило 100 тысяч, а малых технологических компаний стало более 150.
Отдельное внимание на форуме уделят обучению предпринимателей и расширению их возможностей для роста. Участники смогут узнать о мерах господдержки, инструментах масштабирования, найти новых партнеров и получить консультации специалистов. В программе заявлены деловые встречи, экспертные обсуждения, образовательные форматы и нетворкинг.
Форум «Дни пермского бизнеса» проводится с 2009 года и за это время стал одной из крупнейших деловых площадок региона. Ежегодно он собирает представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки МСП. В 2025 году мероприятие посетили более 7,5 тысячи человек в офлайн- и онлайн-формате.