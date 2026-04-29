Форум «Дни пермского бизнеса 2026» посвятят сотрудничеству компаний

Руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин отметил, что совместные проекты уже помогают компаниям становиться сильнее и развиваться быстрее. По его словам, объединение ресурсов дает доступ к новым возможностям и рынкам. Он также подчеркнул, что предпринимательская среда в регионе растет: в 2025 году число малых и средних предприятий превысило 100 тысяч, а малых технологических компаний стало более 150.