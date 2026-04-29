Сурдотехнологии для роботов: Ученые научили машины понимать язык жестов

Дело в том, что современные коллаборативные роботы (коботы) функционируют совместно с человеком в едином пространстве. Для обеспечения безопасности и синхронизации их работы необходима система технического зрения, которая позволяет роботу распознавать местоположение оператора и его действия. Традиционно такие системы поставляются из-за рубежа и интегрируются в оборудование. В контексте импортозамещения ученые и студенты Донского государственного технического университета разработали альтернативу — уникальный алгоритм, основанный на искусственном интеллекте.