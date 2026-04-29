Бывшего главу Нововоронежа не выпустили из СИЗО

Воронежский облсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего врио мэра Нововоронежа Юрия Черенкова на избрание последнему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем самым было утверждено постановление Ленинского райсуда Воронежа об отправке господина Черенкова в СИЗО до 6 июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Бывший чиновник обвиняется в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
Апелляция не нашла оснований для отмены решения и согласилась с выводами первой инстанции о том, что у Юрия Черенкова есть возможность повлиять на свидетелей или иначе помешать расследованию дела. «Более мягкая мера пресечения, по мнению суда, не может гарантировать его надлежащее поведение на этой стадии предварительного следствия», — добавили в пресс-службе.
По версии следствия, в августе 2023 года господин Черенков, работая первым замглавы Павловского района Воронежской области, через знакомого договорился с представителем местного ООО «Единая служба “СК и ТЗ”» Алены Денисовой об оказании общего покровительства. Это выразилось в заключении с фирмой 15 муниципальных контрактов на 2 млн руб. в сумме с сентября 2023 года по апрель 2024-го. Торги при этом не проводились. Контракты касались услуг строительного контроля и технического заказчика. Кроме того, как считают следователи, в апреле 2024 года чиновник лично получил от представителя организации взятку в размере 160 тыс. руб.
Юрий Черенков возглавил администрацию Нововоронежа 1 апреля. Спустя неделю стало известно о его задержании по подозрению в коррупции и грядущем увольнении. 16 апреля новым врио мэра атомграда стал Юрий Жегульский.