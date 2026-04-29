Бывшего главу Нововоронежа не выпустили из СИЗО

По версии следствия, в августе 2023 года господин Черенков, работая первым замглавы Павловского района Воронежской области, через знакомого договорился с представителем местного ООО «Единая служба “СК и ТЗ”» Алены Денисовой об оказании общего покровительства. Это выразилось в заключении с фирмой 15 муниципальных контрактов на 2 млн руб. в сумме с сентября 2023 года по апрель 2024-го. Торги при этом не проводились. Контракты касались услуг строительного контроля и технического заказчика. Кроме того, как считают следователи, в апреле 2024 года чиновник лично получил от представителя организации взятку в размере 160 тыс. руб.