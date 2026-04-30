Маршруты силы: пешком, на веслах и в седле

Республика Башкортостан
Башкирия — это главный центр приключенческого туризма на Южном Урале. Здесь можно совместить сплав по реке, поход в пещеру и конную прогулку к диким пчелам.
- Пешие походы и треккинг: хребты Инзерские Зубчатки, Иремель (вторая по высоте гора Южного Урала, священное место), Малый Ямантау, хребет Крака, скальные массивы Айгир. Горы здесь невысокие и технически несложные, отлично подходят для первого походного опыта.
- Конные прогулки — многодневные туры и радиальные выезды по склонам хребтов Крака, вдоль границы Башкирского заповедника, к скале Акташ.
- Сплавы по рекам Белая, Инзер, Малый Инзер, Сакмара — на катамаранах, байдарках и рафтах. Это классика башкирского активного отдыха.
- Восхождения на шиханы Торатау, Юрактау и Куштау — древние коралловые рифы посреди степи.
- Спелеотуризм — спуск в легендарную Капову пещеру (Шульган-Таш), ледяную Аскинскую пещеру и пещеры Мурадымовского ущелья.
- Дайвинг: Голубое озеро (Зянгяр-куль) с невероятно прозрачной и холодной водой.
- Отдых на озерах и водохранилищах: купание, сапсерфинг, рыбалка, катание на лодках и водных лыжах на озерах Банное (Якты-Куль), Талкас, Кандрыкуль, а также на Нугушском, Юмагузинском и Павловском водохранилищах.
- Этнопарк «Терра»: здесь гостей ждут всесезонные домики и комфортабельные башкирские юрты. Летом можно кататься на лошадях, квадроциклах, а зимой — на снегоходах, после — попариться в бане.
- Природный парк «Мурадымовское ущелье» (Башкирский Гранд-Каньон) идеально подходит для треккинга и спелеологии.
Республика Марий Эл
Здесь можно и по-спортивному грести, преодолевая завалы, и медитативно плыть на сапе, глядя на проплывающие мимо сосны, и уходить в многодневные походы к священным рощам.
- Водные сплавы по извилистым рекам Юшут, Илеть и по Малой Кокшаге считаются классикой активного отдыха в республике.
- База отдыха «Кумыс. Ру»: здесь можно кататься на лошадях, поиграть в пейнтбол, попариться в бане и посетить мини-зоопарк.
- Парусный клуб «Паллада» организует походы на парусниках.
- Экологическая тропа «Путешествие по Кленовогорью» в нацпарке «Марий Чодра» проходит мимо озер и родников. Протяженность — около 10 км.
- В заповеднике «Большая Кокшага» популярен маршрут «Мир дикой природы» (авто + вело + каноэ + пешком), включающий посещение пасеки, охотничьей избушки, озера Кошеер и наблюдательной вышки для встречи с дикими животными.
- Велосипедные прогулки: как самостоятельные, так и в составе комбинированных туров, например, в заповеднике «Большая Кокшага».
- Рыбалка и охота доступны как в диких местах, так и на базах отдыха.
Республика Мордовия
Здесь можно спуститься в карстовые пещеры, где даже летом лежит лед, бродить по экотропам среди вековых лесов или плыть на байдарке по одной из самых чистых рек Европы.
- Сплав по реке Мокша — главная водная артерия республики для любителей байдарочных походов.
- Сплав по реке Сура и прогулка по озеру Инерка — второй по популярности водный маршрут республики. Клуб саранских путешественников организует сплавы выходного дня с рыбным барбекю, походной баней и экскурсией к заброшенной церкви с фресками.
- Велопрогулки — в национальном парке «Смольном» есть маршрут «Лесной триал» протяженностью 6,5 км по хвойному лесу.
- Зимой заповедник имени П. Г. Смидовича предлагает туры на снегоходах или санях на подкормочные площадки, где можно увидеть зубров.
- Парапланеризм — полеты над живописными полями и лесами. Локации: села Лямбирь, Кочкурово, Кочуново (Ромодановский район).
- Конный туризм — от часовых прогулок до многодневных маршрутов. База отдыха «Стрелецкая Слобода» (Рузаевский район) разработала маршруты продолжительностью 1−2 дня с купанием в водоеме.
- Походы с палатками: Макарьевская гора, берег реки Сивинь (Кадошкинский район), карьер Смольный (Ичалковский район), озеро Инерка. Здесь можно поставить палатку, развести костер и ловить рыбу.
Республика Татарстан
В Татарстане можно спуститься в настоящую пещеру, искупаться в бирюзовых карстовых озерах с ледяной водой, уйти в многодневный поход или исследовать заповедные леса на велосипеде.
- Водные походы и сплавы. Татарстан предлагает захватывающие маршруты по рекам Волга, Кама, Свияга, Илеть и Меша.
- Пеший туризм и треккинг. Излюбленное направление — Камское Устье с горой Лобач.
- В национальном парке «Нижняя Кама» работают всесезонные экологические тропы.
- Спелеотуризм — Юрьевская пещера, самая длинная в Татарстане, с подземными озерами и ледяными образованиями.
- Голубые озера — система карстовых озер недалеко от Казани. Популярное место для зимнего плавания и дайвинга.
- Горнолыжный курорт «Свияжские холмы»: 5 трасс общей протяженностью 4,5 км с перепадом высот 165 м.
- Альпинизм и скалолазание — гора Чатыр-Тау (высшая точка Татарстана) доступна для восхождений.
- Экстрим-парк «УРАМ»: здесь можно кататься на скейтборде и танцевать, заниматься паркуром и учить новые трюки на велосипеде.
- Казанский ипподром — один из крупнейших в Европе и единственный в России комплекс подобного уровня.
- Волжская тропа — уникальный 350-километровый маршрут вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии. Можно проходить как целиком, так и фрагментами.
Удмуртская Республика
Здесь можно сплавляться по Каме, покорять горнолыжные склоны с современными трассами и уходить в многодневные пешие походы по старинным конным дорогам.
- Горнолыжный отдых в комплексах «Нечкино» (Сарапульский район) и «Чекерил» рядом с Ижевском.
- Национальный парк «Нечкинский» предлагает маршрут «Дорогой предков» протяженностью 25 км вдоль 200-метровых обрывов правого берега Камы. Тропа проходит по старинной конной дороге.
- Водные походы и сплавы: маршрут «Сивинские просторы» (40 км) по спокойной реке Сива и величественной Каме идеально подходит для начинающих.
- Спелеотуризм: Чегандинские пещеры — таинственные подземелья на берегах Камы, но самостоятельные экскурсии запрещены, так как некоторые участки опасны.
Чувашская Республика
Здесь можно сплавляться по лесным рекам, подниматься на смотровые площадки и бродить по экотропам, где скульптуры древних богатырей охраняют кедровые рощи.
- Водные походы и сплавы. Самые популярные маршруты проходят по рекам Большая Кокшага, Малая Кокшага, Илеть и Юшут.
- Конно-водные комбинированные маршруты дают возможность за одну неделю сплавиться на байдарках по реке и пройти верхом на лошадях по высокому берегу Суры. 7-дневный маршрут стартует от турбазы «Сурские зори» близ Ядрина.
- Экотропа «Жемчужина Чувашии» протяженностью более 20 км оборудована местами для отдыха и информационными стендами.
- Экологическая тропа «Волжский променад» (Мариинско-Посадский округ) протяженностью 7,1 км начинается от набережной Мариинского Посада и завершается у можжевелового леса Водолеевского заказника.
- Экологическая тропа «Тайны чувашского леса» (нацпарк «Чӑваш вӑрманӗ»): здесь можно увидеть самое большое дерево нацарка, заглянуть в избушку Бабы Яги и полюбоваться редкими растениями.
- Этнокомплекс «Амазония» — многофункциональный парк для семейного и спортивного отдыха в Чебоксарах.
- Парусный клуб PARUS.TEAM приглашает в путешествие под парусом или на прогулку на яхте.
- Вейкбординг в вейкпарке «Залив» в акватории Чебоксарского залива.
- Этноэкологический комплекс «Ясна» предлагает множество интерактивных развлекательно-познавательных программ.
Пермский край
Пермский край предлагает приключенческий туризм, сфокусированный на спелеологии, горных походах по Уральскому хребту и живописных водных сплавах по Каме и Вишере.
- Камень Ермак — грандиозный скальный массив на реке Сылве. Ежегодно осенью здесь проводят соревнования скалолазов «Памяти друзей».
- Горнолыжный комплекс «Такман» недалеко от Чусового: 11 трасс различной сложности, 4 фрирайд-маршрута, самый большой сноупарк в Пермском крае.
- Горнолыжный курорт «Губаха» (гора Крестовая): 18 трасс разной сложности, сноутрайки, снегоходы, бани-бочки.
- Горнолыжный комплекс «Белогорье» (Кунгурский район): 7 трасс, бугельный подъемник, банный комплекс, связь с Белогорским монастырем.
- Спелеотуризм: Кунгурская ледяная пещера — крупнейшая в европейской части России.
- На горе Ладейной есть две пещеры для опытных спелеологов.
- Реки Усьва, Чусовая, Вишера и Косьва — главные водные артерии для сплавов и водных прогулок.
- Масштабный проект «Зеленое кольцо» включает тропы в долине реки Егошиха, в Черняевском лесу, на Липовой горе, в Южном лесу.
- Гора Ослянка — одна из высочайших вершин края (1119 м), популярное место для горного туризма, треккинга и лыжных походов в зимний период.
Кировская область
Здесь можно сплавляться по величественной Вятке или покорять водную стихию на сап-досках по прозрачным озерам и лесным рекам.
- Палеонтологические туры — в окрестности Котельнича, к Сокольей горе и в парк динозавров.
- Водные походы и сплавы: реки Кобра, Молома и Вятка идеально подходят для сплавов на байдарках и лодках.
- Сап-серфинг: можно поучаствовать в организованных однодневных сплавах по рекам Немда, Пижма, Молома, Белая Холуница.
- Спортивно-туристский комплекс «Грейт Филд» на берегу Белохолуницкого пруда. Здесь работают четыре горнолыжные трассы, трассы для сноуборда, тюбинга, учебный склон, бугельные подъемники. Летом комплекс превращается в центр водных развлечений: катера, скутеры, «бананы», катамараны, парасейлинг, водные лыжи, виндсерфинг. Есть конная база.
- Заречный парк (Киров) — природный парк на берегу Вятки, бывший Красный бор. Здесь проложена экологическая тропа, можно кататься на велосипеде, работает интерактивная локация «Заповедник сказок».
Нижегородская область
В регионе можно неделями исследовать пешие тропы или отправиться в многодневный сплав. А для любителей комфорта есть новые глэмпинги и самая длинная в Европе канатная дорога.
- Водные походы и сплавы по рекам Керженец, Лух, Узола и Пьяна.
- Озеро Тосканка популярно среди дайверов, любителей сапбординга и байдарочных прогулок.
- Большие маршруты для пеших, велосипедных и лыжных прогулок: «Тропы Березополья» (120 км), «Тропы Межпьянья» (100 км), «Тропы Озерного края» (85 км), «Тропы Поветлужья» (84 км), «По местам Художественных промыслов» (88 км).
- Горнолыжный курорт «Хабарское» на берегу Оки: 10 трасс общей протяженностью 7,8 км с перепадом высот до 120 м. Есть зоны для фрирайда, сноупарк, трасса для фан-кросса, две тюбинговые трассы, учебный склон.
- «Артемовские луга» и «Тропа здоровья» — новый 15-километровый пеший маршрут от слободы Подновье до квартала Столбищи в Нижнем Новгороде.
Оренбургская область
Здесь можно пройти 90-километровый трек по семи вершинам степного Урала, сплавиться на байдарках по реке Урал или исследовать новые экотропы в заповедниках.
- Национальный туристский маршрут «Горизонты открытий» — трехдневное путешествие по необъятным просторам Оренбургской области.
- Маршрут «Семь вершин степного Урала» («Степной волк») протяженностью 90 км предлагает восхождение на семь вершин за 3−4 дня.
- В заказнике «Губерлинские горы» проложен пеший маршрут «Царский тракт» (43,8 км) для подготовленных туристов с живописными скалами и родниками.
- Хребет Карамурунтау («Спящий дракон») — популярное место для парапланеризма.
- Река Урал — главная водная артерия региона, по которой проходят живописные водные маршруты на байдарках, лодках и катамаранах.
- Горнолыжный курорт «Кувандык365»: 11 трасс разной сложности, две канатные дороги, учебный склон и тюбинговый спуск.
Пензенская область
В Пензенской области можно пройти пешком по древним тропам, сплавиться на байдарке по реке Суре или отправиться на лошадях в поход по окрестностям древнего городища.
- Река Сура популярна среди любителей водных прогулок и рыбалки: здесь популярны маршруты для рафтинга, каякинга и гребли на каноэ.
- Сурское водохранилище («Пензенское море»): здесь отличные условия для парусного спорта, виндсерфинга и кемпинга на песчаных берегах.
- Река Хопёр — идеальное место для сплавов на байдарках.
- В микрорайоне Арбеково открылся современный вейк-парк с плавающим фонтаном высотой 17 м, зонами для пляжного волейбола и баскетбола, детскими игровыми площадками.
- Загородный клуб «Волков» работает круглогодично. Зимой здесь освещаемые трассы для горных лыж и сноуборда, две сноутюбинговые трассы. Летом — открытый бассейн площадью более 200 кв. м с шезлонгами и зонами отдыха.
- Клуб «Лукоморье» на берегу Сурского водохранилища — место для любителей конного спорта с развитой инфраструктурой. Отсюда организуются экскурсии на раскопки Золотаревского городища.
Самарская область
Самарская область — это рай для активного туризма. Если вы любите хайкинг (восхождения на горы), водные виды спорта (байдарки, сапы) и необычную геологию, то нацпарк «Самарская Лука» — обязательный пункт вашего путешествия.
- Гора Тип-Тяв и Сокольи горы идеально подходят для хайкинга и скалолазания.
- Голубое озеро (Сергиевский район) — это культовое место для дайверов.
- Усинский курган и «Ледник» — это зона активного водного туризма: каякинга, сап-бординга и походов под парусом.
- Национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник предлагают массу пеших экологических троп на выбор.
Саратовская область
Здесь есть активности на любой вкус: от горнолыжных трасс до пеших троп, от сплавов по живописным рекам до термальных источников с видом на волжские просторы.
- В национальном парке «Хвалынский» оборудована популярная экотропа «Пещера монаха» (3,5 км), ведущая к рукотворной пещере, где в XX веке жили монахи-отшельники.
- На территории национального парка «Хвалынский» действует горнолыжный курорт с трассами разной сложности и круглогодичный термальный бассейн.
- В национальном парке «Дьяковский лес» (Краснокутский район) открыта первая экотропа, ведущая к реке Еруслан и родникам.
- Кумысная поляна — огромный лесной массив в черте Саратова. Зимой здесь прокладывают лыжные трассы, работает горнолыжная база.
- Река Хопёр популярна среди любителей рыбалки.
- Парк отдыха «Горки Лох» — круглогодичный курорт в селе Лох: зимой горнолыжный склон, летом — кемпинг с шатрами-палатками, автокемпингом, зоной барбекю, садовым душем и баней-шатром.
- Сплавы на байдарках и каяках по рекам Медведица, Терешка, Хопёр и Волга.
- Саратовский цирк имени братьев Никитиных считается первым стационарным русским цирком.
Ульяновская область
Это край, где можно искать окаменелости древних ящеров, кататься на лыжах с видом на Волгу, нежиться в термальных источниках и гонять на квадроциклах по местам обитания гигантов юрского периода.
- Водные походы и сплавы по рекам Свияга, Сызранка и Барыш. Маршруты могут длиться от нескольких дней до полутора недель и подходят для байдарок.
- Горнолыжный курорт «Ундоры» предлагает трассы для профессиональных и начинающих спортсменов.
- Мотосноуборд: заезды по полям по глубокому снегу, экстремальные поездки и катания по замерзшей реке Свияге.
- Сенгилеевские горы — идеальное место для хайкинга, наблюдения за сурками-байбаками и полетов на парапланах.
- В национальном парке «Сенгилеевские горы» оборудовано пять экотроп: «Арбугинская гора», «Волжский берег», «Шиловская лесостепь», «По следам сурка» и «Гранное ухо».
- В геопарке «Ундория» можно с экскурсоводом пройти по экотропам и собрать окаменелости.
- Экопарк «Шишкин» (Димитровград) — тюбинг-парк из 8 горок, катание на снегоходах, «банане», самоходной печи, стрелковый тир, хаски-центр.
- Курланпарк (Димитровград) — 18 снежных горок, 4 канатные дороги, катание на северных оленях, сибирских хаски, квадроциклах и снегоходах.
