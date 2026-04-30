Маршруты силы: пешком, на веслах и в седле

Башкирия — это главный центр приключенческого туризма на Южном Урале. Здесь можно совместить сплав по реке, поход в пещеру и конную прогулку к диким пчелам.

Отдых на озерах и водохранилищах : купание, сапсерфинг, рыбалка, катание на лодках и водных лыжах на озерах Банное (Якты-Куль), Талкас, Кандрыкуль, а также на Нугушском, Юмагузинском и Павловском водохранилищах.

Здесь можно и по-спортивному грести, преодолевая завалы, и медитативно плыть на сапе, глядя на проплывающие мимо сосны, и уходить в многодневные походы к священным рощам.

Рыбалка и охота доступны как в диких местах, так и на базах отдыха.

Здесь можно спуститься в карстовые пещеры, где даже летом лежит лед, бродить по экотропам среди вековых лесов или плыть на байдарке по одной из самых чистых рек Европы.

Сплав по реке Сура и прогулка по озеру Инерка — второй по популярности водный маршрут республики. Клуб саранских путешественников организует сплавы выходного дня с рыбным барбекю, походной баней и экскурсией к заброшенной церкви с фресками.

В Татарстане можно спуститься в настоящую пещеру, искупаться в бирюзовых карстовых озерах с ледяной водой, уйти в многодневный поход или исследовать заповедные леса на велосипеде.

Волжская тропа — уникальный 350-километровый маршрут вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии. Можно проходить как целиком, так и фрагментами.

Экстрим-парк «УРАМ» : здесь можно кататься на скейтборде и танцевать, заниматься паркуром и учить новые трюки на велосипеде.

А если хочется добавить еще спорта и активностей в свой отдых, предлагаем вам маршрут « Спортивное наследие Казани » от проекта «VK Места».

Здесь можно сплавляться по Каме, покорять горнолыжные склоны с современными трассами и уходить в многодневные пешие походы по старинным конным дорогам.

Здесь можно сплавляться по лесным рекам, подниматься на смотровые площадки и бродить по экотропам, где скульптуры древних богатырей охраняют кедровые рощи.

Конно-водные комбинированные маршруты дают возможность за одну неделю сплавиться на байдарках по реке и пройти верхом на лошадях по высокому берегу Суры. 7-дневный маршрут стартует от турбазы «Сурские зори» близ Ядрина.

Здесь можно сплавляться по величественной Вятке или покорять водную стихию на сап-досках по прозрачным озерам и лесным рекам.

В регионе можно неделями исследовать пешие тропы или отправиться в многодневный сплав. А для любителей комфорта есть новые глэмпинги и самая длинная в Европе канатная дорога.

Горнолыжный курорт «Хабарское» на берегу Оки : 10 трасс общей протяженностью 7,8 км с перепадом высот до 120 м. Есть зоны для фрирайда, сноупарк, трасса для фан-кросса, две тюбинговые трассы, учебный склон.

Здесь можно пройти 90-километровый трек по семи вершинам степного Урала, сплавиться на байдарках по реке Урал или исследовать новые экотропы в заповедниках.

В Пензенской области можно пройти пешком по древним тропам, сплавиться на байдарке по реке Суре или отправиться на лошадях в поход по окрестностям древнего городища.

Загородный клуб «Волков» работает круглогодично. Зимой здесь освещаемые трассы для горных лыж и сноуборда, две сноутюбинговые трассы. Летом — открытый бассейн площадью более 200 кв. м с шезлонгами и зонами отдыха.

В микрорайоне Арбеково открылся с овременный вейк-парк с плавающим фонтаном высотой 17 м, зонами для пляжного волейбола и баскетбола, детскими игровыми площадками.

Самарская область — это рай для активного туризма. Если вы любите хайкинг (восхождения на горы), водные виды спорта (байдарки, сапы) и необычную геологию, то нацпарк «Самарская Лука» — обязательный пункт вашего путешествия.

Здесь есть активности на любой вкус: от горнолыжных трасс до пеших троп, от сплавов по живописным рекам до термальных источников с видом на волжские просторы.

Это край, где можно искать окаменелости древних ящеров, кататься на лыжах с видом на Волгу, нежиться в термальных источниках и гонять на квадроциклах по местам обитания гигантов юрского периода.

Водные походы и сплавы по рекам Свияга, Сызранка и Барыш . Маршруты могут длиться от нескольких дней до полутора недель и подходят для байдарок.

Открыть для себя еще больше активностей Ульяновской области вам поможет маршрут « Активные выходные в Ульяновской области » от проекта «VK Места».

Базовую точку для начала путешествия лучше ставить в крупном городе (Казань, Самара, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Саратов), откуда удобно делать радиальные выезды к природным памятникам. Для сплавов и многодневных походов логичнее ночевать в палатках на стоянках или в глэмпингах — так вы не будете тратить время на возвращение в город.