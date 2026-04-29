Ещё один разводной мост через Неву возводят в Санкт-Петербурге

Строительство, начатое в 2023 году, выходит на финишную прямую. Полностью смонтировано пролётное строение весом 9,2 тысячи тонн, для обеспечения разводки установлены 8 гидроцилиндров. Сейчас процесс разводки выполняется вручную за 20 минут, после автоматизации займёт 3−5 минут. Параллельно продолжаются работы по устройству инженерных систем, ограждений, гидроизоляции и освещения. В рамках проекта также возводятся семь искусственных сооружений и транспортных развязок.