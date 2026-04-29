Ещё один разводной мост через Неву возводят в Санкт-Петербурге

Открытие движения по Большому Смоленскму мосту запланировано на 2027 год.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил строительную площадку Большого Смоленского моста, чтобы оценить ход работ после начала навигационного сезона. Специалисты завершили монтаж пролетного строения и провели первые технологические тесты разводных механизмов, сообщает «Петербургский дневник».

Мост готов к проходу крупных судов по фарватеру Невы. В ночь с 24 на 25 апреля были впервые подняты оба разводных пролета на проектные 72 градуса, что стало важным испытанием для конструкции.

Строительство, начатое в 2023 году, выходит на финишную прямую. Полностью смонтировано пролётное строение весом 9,2 тысячи тонн, для обеспечения разводки установлены 8 гидроцилиндров. Сейчас процесс разводки выполняется вручную за 20 минут, после автоматизации займёт 3−5 минут. Параллельно продолжаются работы по устройству инженерных систем, ограждений, гидроизоляции и освещения. В рамках проекта также возводятся семь искусственных сооружений и транспортных развязок.

Беглов подчеркнул, что строительство идёт с опережением графика. Большой Смоленский мост возводится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Он станет самой протяжённой переправой через Неву между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

Открытие движения по шестиполосному мосту запланировано на 2027 год.

