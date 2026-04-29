Вспышку лейкоза крупного рогатого скота выявили под Самарой

Под Самарой ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Под Самарой выявили вспышку опасного заболевания — лейкоза крупного рогатого скота. Болезнь нашли в поселке городского типа Стройкерамика Волжского района. Там ввели карантин, говорится в приказе комитета ветеринарии Самарской области.

Участок, где нашли болезнь, признали эпизоотическим очагом, а территорию в радиусе километра от него — неблагополучным пунктом.

В эпизоотическом очаге запретили вывозить восприимчивых животных. Эту территорию нельзя посещать посторонним. за исключением специалистов. которые участвуют в ликвидации болезни. Больных и здоровых животных нельзя вместе доить и содержать.

В неблагополучном пункте запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.