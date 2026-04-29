Кикшеринговые компании в Красноярске начнут платить за парковку самокатов

Главная цель — повысить безопасность горожан.

В Красноярске подписали документы, ужесточающие порядок использования и размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Главная цель — повысить безопасность горожан. Правила распространяются как на кикшеринговые компании, так и на частных владельцев.

Как рассказали в городской администрации, штрафовать нарушителей власти имеют право уже сейчас, однако кикшеринговым операторам дали время на перенастройку работы.

Ключевые нововведения:

Компании будут платить в бюджет за пользование городской инфраструктурой (практика многих городов).

Парковать самокаты разрешено только в специальных зонах — их организовано около 600 по всему городу.

Если самокат брошен в неположенном месте, оператору даётся 2 часа на вывоз. В противном случае транспорт эвакуируют на штраф-стоянку.

Самые серьёзные ограничения ждут центр города. Передвигаться на СИМ теперь нельзя на улицах Мира, Маркса, Ленина и ряде других. Аналогичные запреты вводятся и на правобережье. Исключение — участки с велосипедными дорожками, там движение самокатов разрешено.

Власти не исключают дальнейшей корректировки правил и обещают развивать сеть велопешеходных маршрутов.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске 9 мая состоится очное шествие «Бессмертного полка».