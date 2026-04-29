В Симферополе пройдут ярмарки

В субботу, 2 мая, в Симферополе планируют провести традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом пишет «Крымская газета» со ссылкой на республиканский Минсельхоз.
Ярмарки начнут работать в семь утра. Одна из них откроется на улице Киевской, 177. Торговлю организуют напротив Симферопольской академической гимназии. Вторая ярмарка откроется на улице Севастопольской, 80/3, а третья — на углу Кечкеметской и Бела Куна, на стоянке Службы автомобильных дорог Крыма.
Там можно будет купить крупы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Планируется, что ярмарки будут работать до двух часов дня.
