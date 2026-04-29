Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе пройдут ярмарки

Минсельхоз: в Симферополе проведут сельскохозяйственные ярмарки 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 мая, в Симферополе планируют провести традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом пишет «Крымская газета» со ссылкой на республиканский Минсельхоз.

Ярмарки начнут работать в семь утра. Одна из них откроется на улице Киевской, 177. Торговлю организуют напротив Симферопольской академической гимназии. Вторая ярмарка откроется на улице Севастопольской, 80/3, а третья — на углу Кечкеметской и Бела Куна, на стоянке Службы автомобильных дорог Крыма.

Там можно будет купить крупы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Планируется, что ярмарки будут работать до двух часов дня.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше