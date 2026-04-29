Приговор бывшему главному архитектору Азова оставлен без изменения

Архитектора обвиняли в том, что она получила взятку от генерального директора строительной компании в виде выполнения ремонта в квартире ее матери. Ремонт на общую сумму 180 тыс. руб. был проведен застройщиком за выдачу разрешения на строительство ЖК. Позже Марина Ковалевич пыталась получить от этого же застройщика скидку на покупку квартиры в жилом комплексе Азова в размере 1,4 млн руб. за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.