Богородскую поликлинику № 2 отремонтировали по нацпроекту за 26 млн рублей

Поликлинику № 2 в Богородске Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Медучреждение, которое располагается на первом этаже многоэтажного дома, обновили на более чем 26 млн рублей. За помощью в поликлинику обращаются не только жители Богородска, но и те, кто прикреплен к Араповскому, Шварихинскому и Ушаковскому ФАПам.

В поликлинике № 2 действуют пять терапевтических участков. Во время ремонта пациентов перенаправили в поликлинику № 1. Подрядчик отремонтировал внутренние помещения, системы отопления и водоснабжения, заменил двери и окна, проводку, установил новые светильники и сигнализацию.

Сейчас в поликлинике работают кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, медицинской профилактики, неотложной помощи. Кроме того, пациентов могут положить в дневной стационар.

«Мы сохранили полный объем диагностических и лечебных возможностей, а современные условия и новое оборудование делают медицинскую помощь более комфортной и доступной», — подчеркнула главный врач Богородской ЦРБ Светлана Тебекина.

В ближайшее время завершится ремонт в Каменской врачебной амбулатории и женской консультации в Богородском округе.

Напомним, ремонт моста через Тёшу в Навашинском округе выполнен на 54%.