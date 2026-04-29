Мост на республиканской дороге перекрыли до осени на юге Казахстана: что нужно знать

В нацкомпании сообщили, что в Мактааральском районе Туркестанской области 30 апреля начнут работы по капитальному ремонту моста на 2-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Жизак — Гагарин — Жетисай — Киров — Қызыләскер — Абай — Сарыагаш — Жибек жолы». Также будет полностью ограничено движение автотранспорта через мост. Ремонтируемый мост расположен вблизи населенного пункта Атакент, рядом с зоной отдыха «Алтын сарай».
Для транспортного сообщения местных жителей организован временный объездной мостовой переход для легкового автотранспорта по маршруту: улица Автомобилистов — улица Муратбаева — улица Алматы — улица Автомобилистов.
«Просим жителей и водителей заранее планировать маршруты движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказано в сообщении.