Мост на республиканской дороге перекрыли до осени на юге Казахстана: что нужно знать

В нацкомпании сообщили, что в Мактааральском районе Туркестанской области 30 апреля начнут работы по капитальному ремонту моста на 2-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Жизак — Гагарин — Жетисай — Киров — Қызыләскер — Абай — Сарыагаш — Жибек жолы». Также будет полностью ограничено движение автотранспорта через мост. Ремонтируемый мост расположен вблизи населенного пункта Атакент, рядом с зоной отдыха «Алтын сарай».