Мост на республиканской дороге перекрыли до осени на юге Казахстана: что нужно знать

С 30 апреля в Туркестанской области будет закрыт мост на дороге республиканского значения. Его откроют только в сентябре, передает NUR.KZ со ссылкой на АО «НК “КазАвтоЖол”.

Источник: Nur.kz

В нацкомпании сообщили, что в Мактааральском районе Туркестанской области 30 апреля начнут работы по капитальному ремонту моста на 2-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Жизак — Гагарин — Жетисай — Киров — Қызыләскер — Абай — Сарыагаш — Жибек жолы». Также будет полностью ограничено движение автотранспорта через мост. Ремонтируемый мост расположен вблизи населенного пункта Атакент, рядом с зоной отдыха «Алтын сарай».

Ограничения будут действовать с 30 апреля по сентябрь 2026 года.

Для транспортного сообщения местных жителей организован временный объездной мостовой переход для легкового автотранспорта по маршруту: улица Автомобилистов — улица Муратбаева — улица Алматы — улица Автомобилистов.

«Просим жителей и водителей заранее планировать маршруты движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказано в сообщении.