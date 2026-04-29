Прощание с погибшим сотрудником нижегородского СК состоится 30 апреля

Игорь Индисов погиб при выполнении воинского долга в ДНР.

Источник: Время

Старший специалист отдела криминалистики следственного управления СК России по Нижегородской области, подполковник юстиции Игорь Александрович Индисов погиб при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике (ДНР) 20 апреля, сообщает региональное СУ СКР.

Игорь Александрович проходил службу в следственном управлении с 2009 по 2025 год. Зарекомендовал себя добросовестным и трудолюбивым сотрудником.

«Уход Игоря Александровича — невосполнимая утрата для коллег, друзей и, прежде всего, для его семьи», — отмечается в сообщении.

Прощание с Игорем Индисовым состоится на Шелокшанском кладбище Кстовского района 30 апреля в 14:00.

Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Александровича.