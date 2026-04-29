Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший пермский подрядчик займется расширением дороги на границе региона

Победителем торгов на право выполнения работ по устройству дополнительных полос движения на участке 6−7-й км автодороги «Горнозаводск — граница Свердловской области» признано АО «Уралмостострой». Как следует из информации на сайте госзакупок, соответствующий контракт был заключен с компанией 28 апреля. Его стоимость составила 121 млн руб. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Источник: Коммерсантъ

Победителем торгов на право выполнения работ по устройству дополнительных полос движения на участке 6−7-й км автодороги «Горнозаводск — граница Свердловской области» признано АО «Уралмостострой». Как следует из информации на сайте госзакупок, соответствующий контракт был заключен с компанией 28 апреля. Его стоимость составила 121 млн руб. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Согласно графику строительно-монтажных работ, подрядчик должен будет провести устройство объездной дороги, земляные работы, возвести дорожную одежду, искусственные и временные сооружения, организовать безопасность движения. Срок окончания выполнения работ — 15 ноября этого года.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка компании в 2025 году превысила 16,4 млрд руб., чистая прибыль — свыше 236 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 41% акций АО принадлежит бывшему начальнику уфимского Мостоотряда № 30 (входит в УМС) Павлу Рабухину, 18,8% — директору челябинского филиала УМС Игорю Печенкину, 19,3% — Юлии Морозовой (по данным «Ъ-Прикамье», близкой к скончавшемуся в 2017 году экс-гендиректору УМС Константину Морозову), еще 14,4% — Юрию Истягину, директору пермского филиала «УМС — Мосто­отряд № 123».