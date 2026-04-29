Крупнейший пермский подрядчик займется расширением дороги на границе региона

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка компании в 2025 году превысила 16,4 млрд руб., чистая прибыль — свыше 236 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 41% акций АО принадлежит бывшему начальнику уфимского Мостоотряда № 30 (входит в УМС) Павлу Рабухину, 18,8% — директору челябинского филиала УМС Игорю Печенкину, 19,3% — Юлии Морозовой (по данным «Ъ-Прикамье», близкой к скончавшемуся в 2017 году экс-гендиректору УМС Константину Морозову), еще 14,4% — Юрию Истягину, директору пермского филиала «УМС — Мосто­отряд № 123».