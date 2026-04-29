Калининградскую высотку третирует неадекват: он сутки издевался над подругой, а недавно залил подъезд кровью

Неадекватный жилец дома на проспекте Победы в Калининграде ночью разгромил подъезд, залив его кровью, и ломился в чужие двери. Жители дома рассказали «Клопс», почему боятся возвращения соседа из больницы.
В ночь на 29 апреля один из четырёх подъездов высотки от входа до лестничных клеток стал похож на декорации к фильму ужасов. Огромные лужи крови были на четвёртом этаже. Именно там живёт мужчина, который орал на весь дом и ногами буквально вышибал соседние двери.
«Там в крови всё: пол, стены, лестница, лифт, вход, двери. Там, мягко говоря… 18+ контент», — рассказывает одна из жительниц дома Ирина (имя изменено по её просьбе).
С раннего утра происшествие обсуждается в чате дома. Судя по записи с камер подъезда, неадекват выбежал из квартиры, носился по лестницам, пока не разбил ногой стеклянную дверь.
«Ночью люди вызвали полицию, его увезли на скорой. Кто-то из соседей слышал, как он объяснял, что убегал от каких-то друзей, хотя выяснилось, что в квартире он был один», — говорит женщина.
Как оказалось, это не первый скандальный инцидент с соседом. В январе он сутки держал взаперти в квартире свою девушку и избивал её. Она еле сбежала и пряталась у соседки, которая вызвала полицию и скорую.
«Несчастная была вся порезанная и избитая. Говорят, что в итоге она забрала заявление из полиции. Ну и всё: нет заявления — как будто ничего и не было», — рассказывает Ирина, показывая переписку из внутридомового чата, где соседи возмущаются и бурно обсуждают ситуацию.
«Этот мужчина, оказывается, снимает там квартиру. Сегодня приехала собственница — она просто в шоке. Говорит, зашли внутрь, а там ни бутылок, ничего. Только какой-то странный едкий запах — соседи думают, что он был под наркотическими веществами», — рассказывает собеседница.
Сразу после инцидента хозяйка квартиры решила срочно поменять замки. Сейчас, по словам женщины, жильцы общими усилиями пытаются решить, что делать с последствиями ночного ЧП.
«Там осколков стекла — груда. Подъезд в крови, отмывать нужно. Хозяйка, говорят, будет клининг вызывать. Кроме того, нужно ремонтировать двери. Люди надеются, что собственница квартиры решит все эти вопросы. Соседи боятся, что будет вторая волна, когда он вернётся из больницы и не сможет попасть домой», — говорит женщина и добавляет, что с таким человеком страшно жить рядом.
«Неизвестно, чем это всё может закончиться, когда такое творится на ровном месте», — говорит она.