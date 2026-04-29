Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Вадим Гаранин. Досье

Матч назначен на 3 мая в Грозном. Напомним, Алексея Шпилевского досрочно отправили в отставку после проигрыша «Пари НН» 26 апреля «Спартаку» 1:2. Сейчас нижегородский клуб расположился в турнирной таблице чемпионата РПЛ на 15-й строчке с 22 очками. Впереди до конца сезона ещё три игры, и в нынешнем положении нижегородцы не могут претендовать даже на стыковые матчи — вылет в низшую лигу близок.