Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Вадим Гаранин. Досье

Вадим Гаранин возглавил футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» на финальную часть сезона-2025/2026 после отставки белорусского специалиста Алексея Шпилевского. Как объявил клуб, 55-летний Гаранин уже познакомился с футболистами и даже провёл тренировку. Впереди у них ещё три тура чемпионата РПЛ. Чем известен Вадим Гаранин, рассказывает nn.aif.ru.
Страж ворот.
Вадим Вячеславович Гаранин родился в Москве 29 ноября 1970 года. В 1994—1996 годах он выступал за сергиевопосадский клуб «Машиностроитель», играл на позиции вратаря.
Пять лет провёл в Академии московского «Динамо». В 2020 году начал тренерскую работу в клубе «Тверь», выступавшем в ПФЛ. Через год вывел клуб на третье место в группе 2 Первенства ПФЛ 2020/21 и на первое — в подгруппе 1 группы 2 первого этапа Второго дивизиона 2021/22. Не раз его признавали лучшим наставником дивизиона.
Уехал в «Сочи».
Летом 2022 года Вадим Гаранин начал работать с клубом Российской премьер-лиги «Сочи», в ноябре 2022-го его уволили. Успел провести с «Сочи» 23 игры в чемпионате и Кубке России (восемь побед, четыре ничьих, 11 поражений).
В январе 2023 года Вадим Вячеславович вернулся в «Енисей» старшим тренером, однако главным тренером значиться был не вправе — не было тренерской лицензии Pro. После шести поражений клуба кряду Гаранина отстранили, а летом 2023 года стало известно, что Гаранин ушёл из клуба.
Далее тренировал «Балтику-БФУ» (дивизион «Б» Второй лиги), а в ноябре 2023 года возглавил «Черноморец» (Новороссийск). Контракт там был подписан до конца сезона 2025/26, однако уже в августе 2024 года Вадим Гаранин досрочно покинул клуб.
Прямо перед Новым 2025 годом Вадим Вячеславович возглавил медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина Lit Energy.
«Приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой», — сообщает «Пари НН». Первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом» Вадим Гаранин уже провёл.
Матч назначен на 3 мая в Грозном. Напомним, Алексея Шпилевского досрочно отправили в отставку после проигрыша «Пари НН» 26 апреля «Спартаку» 1:2. Сейчас нижегородский клуб расположился в турнирной таблице чемпионата РПЛ на 15-й строчке с 22 очками. Впереди до конца сезона ещё три игры, и в нынешнем положении нижегородцы не могут претендовать даже на стыковые матчи — вылет в низшую лигу близок.