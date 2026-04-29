Майские праздники в Ростовской области пройдут без магнитных бурь. Об этом можно судить по графикам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитный фон будет спокойным почти во все праздничные дни. Только 7 мая возможно некоторое повышение активности, но ожидаемое изменение не достигнет уровня бури. Только в середине месяца, 15 и 16 мая, прогнозируют слабые бури уровня G1 с Кр-индексом 5.
Напомним, метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
