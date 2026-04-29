Калининградский «Локомотив» расстался со своей связующей

Связующая Екатерина Лазарева завершает выступление за калининградский «Локомотив». Об этом «Клопс» сообщили в клубе.
Спортсменка пополнила состав по ходу сезона и быстро адаптировалась в коллективе. Однако, по мнению болельщиков, стать основным игроком у неё не получилось. В клубе поблагодарили волейболистку за игру и вклад в результаты команды, отметив её самоотдачу на площадке.
Лазарева присоединилась к команде 25 ноября 2025 года и выступала под 20-м номером. Решение пригласить Екатерину было принято в пожарном варианте, когда выяснилось, что Татьяна Дмитриева не сможет продолжить карьеру.
На днях стало известно, что главная звезда, бразильянка Киси Насименто, остаётся в Калининграде.
