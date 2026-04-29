Воронежский концерн представил новейшие комплексы РЭБ «Вика» и «Ярило-М2»

По информации разработчика, комплекс подавления навигации дронов «Вика» обрывает прием сигналов систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту объектов и территорий от атак БПЛА, наводящихся по спутниковой навигации. «Вика» может работать как в ручном режиме, по внешнему целеуказанию об угрозе, так и в автоматическом — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер — от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления.