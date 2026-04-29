Воронежский концерн представил новейшие комплексы РЭБ «Вика» и «Ярило-М2»

АО «Концерн “Созвездие”» (входит в госкорпорацию «Ростех», управляется ГК «Динамика»), зарегистрированное в Воронеже, впервые представило публике последние разработки в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ): комплекс создания помех навигационной аппаратуре БПЛА «Вика» и средство создания помех FPV-дронам «Ярило-М2». Изделия демонстрировались на международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Securika Moscow в Москве, рассказали на предприятии.
По информации разработчика, комплекс подавления навигации дронов «Вика» обрывает прием сигналов систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту объектов и территорий от атак БПЛА, наводящихся по спутниковой навигации. «Вика» может работать как в ручном режиме, по внешнему целеуказанию об угрозе, так и в автоматическом — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Комплекс позволяет обеспечить круговую защиту объекта при объединении нескольких изделий в кластер — от шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления.
Средство «Ярило-М2» предназначено для создания заградительных помех каналам управления FPV-дронов с целью защиты мобильных объектов. Изделие формирует специализированные помехи в заданных диапазонах частот и позволяет подавлять каналы управления FPV-дронов. Включение помеховых сигналов возможно как в ручном режиме, так и по команде сопрягаемых обнаружителей: «Ярило-О» или «Солярис-О». Изделие выполнено в виде отдельных функциональных блоков и может устанавливаться на различные платформы — от подвижных объектов до стационарных систем защиты объектов.
«Противодействие беспилотным летательным аппаратам и защита гражданской и промышленной инфраструктуры сегодня приобрели критическую значимость. Угроза достигла максимального уровня и требует комплексного подхода. Именно поэтому одним из приоритетных направлений работы концерна “Созвездие” является разработка средств радиоэлектронной борьбы», — заявил генеральный директор управляющей организации АО Борис Мовтян.
Год назад стало известно, что «Созвездие» разработало комплекс радиоэлектронной борьбы «Солярис НС». «Ъ-Черноземье» писал, что это изделие — модернизированная версия комплекса, объединяющая в себе функции «Соляриса-О», созданного для обнаружения БПЛА, и «Соляриса-Н» для их подавления.