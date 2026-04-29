Экономист Кульбака рассказал о последствиях для России выхода ОАЭ из ОПЕК

Решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть организацию с 1 мая стало неожиданным, но почва для него готовилась давно. Процесс ускорили США. По мнению экономиста, цены на нефть могут упасть, потому что прежние ограничения для участников больше не работают.
Сами ОАЭ объяснили свой шаг национальными интересами и повышением гибкости нефтяной политики. Министр энергетики страны подчеркнул, что решение не согласовывалось с Саудовской Аравией.
Кульбака считает, что за этим стоит иранский фактор. Действия Трампа сильно перемешали привычную картину. То, что раньше было выгодно, становится менее выгодным. Выход мог бы произойти через год-два, но сейчас его ускорили.
По мнению эксперта, Россия в этой ситуации вряд ли укрепит свои позиции — скорее потеряет. У Москвы нет свободных мощностей, чтобы воспользоваться новой конфигурацией. Падение цен ударит по бюджету.
— Если цены упадут, Россия на этом потеряет. Свободных мощностей у нее нет и в ближайшее время не появится. Едва ли Россия получит какой-то бонус, а вот проблемы может, — считает Кульбака.
Ранее схожую позицию высказал первый замглавы думского комитета по экономполитике Николай Арефьев. По его словам, распад ОПЕК выгоден США. Без единой организации влиять на ценообразование проще. Он призвал задействовать все дипломатические рычаги, чтобы ОПЕК не развалился.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!