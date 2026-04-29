Праздник Весны и Труда. Программа мероприятий в Перми на 1 мая 2026 года

1 мая пермяки отпразднуют Праздник Весны и Труда. Подробнее о том, где в городе пройдут концерты и развлекательные программы, а также во сколько запустят салют, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Концерт на эспланаде (0+).
Жителей и гостей краевой столицы ждут на праздничном концерте с участнием коллективов и солистов «ПермьКонцерта». Мероприятие пройдёт в 68-м квартале городской эспланады (рядом со зданием Законодательного собрания) с 14:00 до 16:00.
Первыми на сцену выйдут певцы Мария Савостина и Артур Абаев, затем выступят аккордеонистка Галина Калашникова, ансамбль песни и танца «Ромэн», ансамбль «Ба-Ба-Ту», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка». Завершится программа выступлением популярных ансамблей «Воскресение» и «Иваны».
«Многолетнюю традицию праздничных концертов, посвящённых объединению людей разных профессий вокруг идеи созидания, мира и весеннего обновления, продолжают наши артисты. Программа также будет посвящена Году пермской промышленности», — рассказали представители «ПермьКонцерт».
Мероприятия в парках.
Праздничные концерты «Время новых открытий» (0+) и открытие летнего сезона аттракционов состоятся сразу в трёх парках Перми. Начало мероприятий — в 12:00, вход свободный.
В парке культуры и отдыха «Балатово» гостей ждут выступления вокальных творческих коллективов, артистов Гульназ Гариповой и Александра Прокопчука, а также интерактивная игровая программа.
Ещё одна локация, где состоится праздничный концерт, — парк имени А. П. Чехова. Там выступит ансамбль «Хорус-квартет».
В парке «Счастье есть» гостей порадуют танцевальные и вокальные коллективы, интерактивная игровая программа.
Ретропоезд «Эшелон Победы» (12+).
Ретропоезд-музей, воссоздающий атмосферу военных лет, прибывает на станцию Пермь II 1 мая в 12:00. В течение двух часов все желающие смогут посетить состав, осмотреть тематические вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фотографии.
Во время стоянки «Эшелона Победы» для гостей будет организована концертная программа: прозвучат стихи и песни военных лет. На сцене выступят артисты «ПермьКонцерта» — ансамбли «Ярмарка» и «БА-БА-ТУ», а также солист учреждения, гармонист «Золотой десятки России» Владимир Опарин.
В какое время салют 1 мая 2026 года в Перми?
Традиционный салют в честь 1 Мая будет запущен с городского пляжа в 23:00 и продлится пять минут. В прошлом году, несмотря на холодную погоду, мероприятие собрало сотни жителей Перми. По прогнозам, в этом году нас тоже ждёт нетёплая погода.
На время проведения салюта будет временно закрыт Коммунальный мост. После окончания праздника жители смогут добраться домой на электричках, их движение продлят специально для удобства пассажиров.