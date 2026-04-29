Вдова ветерана из Ингушетии добилась «президентских» выплат в Волгограде

Жительница Ингушетии добилась в Ворошиловском райсуде Волгограда выплаты, положенной вдовам участников Великой Отечественной войны.
Соответствующий указ издал президент РФ 15 января 2025 года. Однако в волгоградском ОСФР Райхант М. в выплате отказали, сославшись на отсутствие сведений о периодах участия её супруга в тех страшных боях.
Женщина обратилась в суд. Здесь установили, что её муж служил в Советской Армии с июля 1940 года по октябрь 1946 года — это подтверждается данными военного билета. Также истец представила дубликат удостоверения, подтверждающего, что она имеет право на получение единовременной выплаты в сумме 80 тысяч рублей к 80-летию победы в ВОВ.
Суд обязал ОСФР по Волгоградской области выплатить вдове фронтовика положенные ей средства.
«При вынесении решения также было отмечено, что президент России направлял истцу поздравительное послание по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — уточняют в пресс-службе Ворошиловского райсуда.
