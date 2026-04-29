«Первая ткацкая фабрика» нарастила годовой убыток до 766 млн рублей

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ПТФ была построена в льготной налоговой зоне (ТОР «Володарск») на средства льготного займа от Фонда развития промышленности и была торжественно открыта с дистанционным участием Владимира Путина. Однако в первый год своей работы новое предприятие показало убыток. Осенью 2025 года за долги по налогам у ПТФ приостанавливали операции по расчетным счетам, однако нижегородские власти помогли снять блокировку.