«Первая ткацкая фабрика» нарастила годовой убыток до 766 млн рублей

ООО «Первая ткацкая фабрика» (ПТФ) предпринимателя Антона Аверина в Нижегородской области заметно увеличило убытки. Годовые отчеты предприятия опубликованы на государственном информресурсе бухгалтерской финансовой отчетности (ГИС БФО).

ООО «Первая ткацкая фабрика» (ПТФ) предпринимателя Антона Аверина в Нижегородской области заметно увеличило убытки. Годовые отчеты предприятия опубликованы на государственном информресурсе бухгалтерской финансовой отчетности (ГИС БФО).

В 2024 году при выручке 81,5 млн руб. ПТФ получила 289,5 млн руб. чистого убытка. В 2025 году выручка ткацкой фабрики увеличилась до 280,6 млн руб., однако ее годовой убыток составил 765,8 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ПТФ была построена в льготной налоговой зоне (ТОР «Володарск») на средства льготного займа от Фонда развития промышленности и была торжественно открыта с дистанционным участием Владимира Путина. Однако в первый год своей работы новое предприятие показало убыток. Осенью 2025 года за долги по налогам у ПТФ приостанавливали операции по расчетным счетам, однако нижегородские власти помогли снять блокировку.