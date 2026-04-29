Гродненский зоопарк показал собственного Леонида Агути

Леонид Агути поселился в Гродненском зоопарке.

Источник: Комсомольская правда

Гродненский зоопарк показал в своем телеграм-канале собственного Леонида Агути.

В зоопарк из белорусской столицы приехал годовалый самец агути. Он стал частью смешанной композиции. Ранее к лемурам подселяли других животных (к примеру, степных черепах), которых они приняли спокойно. В этот раз реакция оказалась более бурной.

«Нашему новому питомцу мы дали имя Леня и теперь в Гродненском зоопарке есть свой Леонид Агути», — отметили в Гродненском зоопарке.

Агути — это род млекопитающих отряда грызунов, ближайшие родственники морских свинок, которые живут в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Животные могут достигать 50 сантиметров в длину, весить до четырех килограммов. Они ведут ночной образ жизни, а питаются фруктами и другой растительной пищей.

