Пенсионер из Калининграда фиктивно прописал у себя 30 мигрантов

В Калининграде возбудили уголовное дело против 76-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в фиктивной постановке на учёт больше 30 иностранцев.
Как установила полиция, с сентября 2025 года по февраль 2026 года пенсионер ставил на миграционный учёт в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья. При этом жильё он им реально не предоставлял. Сам подозреваемый утверждает, что денег за услугу не брал.
Статья, по которой квалифицировано деяние, — 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до трёх лет лишения свободы. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства дела.