Житель Кстова арестован по обвинению в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали 24-летнего жителя Кстова, которого подозревают в государственной измене. По данным силовиков, молодой человек действовал по заданию иностранной спецслужбы и занимался сбором денег с граждан России, после чего переводил их на счета за границей, сообщили в пресс-службе ведомства.