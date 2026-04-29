В Иркутске откроют детский культурно-просветительский центр

Работы по созданию детского культурно-просветительского центра начались в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и архивов Иркутской области.
Культурно-просветительский центр музея будет рассчитан на детей от 5 до 14 лет, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья и их семьи, а также туристов с детьми. Там будут созданы современные функциональные зоны: зал-трансформер, который планируется использовать как творческое пространство для игр и мастер-классов, а также лекционный и кинозал. Для комфорта и эффективности образовательного процесса помещения оснастят мультимедийным и выставочным оборудованием, мебелью, специальными игровыми модулями, цифровыми инструментами. Также в центре планируют открыть образовательный клуб юных работников музея и искусствоведов.
Как отметила директор художественного музея Наталья Сысоева, в настоящее время ведется закупка мебели и оборудования. Центр планируют открыть к началу учебного года, в сентябре.
«Всего в этом году в Иркутской области по нацпроекту “Семья” будут созданы пять таких центров. Кроме Иркутского художественного музея, они появятся в Иркутском областном Доме народного творчества, Иркутском областном краеведческом музее имени Николая Муравьева-Амурского, в библиотеке № 11 поселка Коршуновского Нижнеилимского района, Тугутуйской сельской библиотеке Эхирит-Булагатского района», — рассказала министр культуры региона Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.