В Баймакском районе Башкирии высадили 2 тысячи сосен

Участники экологической акции высадили 2 тыс. сосен на берегу озера Талкас в Баймакском районе Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.
Экологическую инициативу поддержали местные жители и гости района. Участники не только высадили хвойные деревья, но и провели очистку прибрежной территории в ходе акции «Вода России».
Как отметил заместитель министра природопользования и экологии республики Антон Гладышев, в мероприятии приняли участие более 500 волонтеров. Совместными усилиями было высажено 2 тыс. сосен на прилегающей территории, очищена береговая линия протяженностью 2 км и собрано 10 мешков мусора. Мероприятие прошло в целях воспитания бережного отношения к природе, привлечения внимания жителей республики к проблемам сохранения и воспроизводства природных ресурсов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.