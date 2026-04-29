Команда ГУФСИН из Пермского края стала второй на чемпионате ФСИН по самбо

Источник: Комсомольская правда

В Перми на спортивной базе имени В. П. Сухарева завершился Всероссийский чемпионат ФСИН России по самбо и боевому самбо. Соревнования проходили три дня и собрали более 300 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 42 регионов страны, а также 7 ведомственных образовательных организаций.

Организацией турнира занимались ФСИН России, общество «Динамо» и Всероссийская федерация самбо.

На церемонии закрытия начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин обратился к участникам. Он отметил высокий уровень подготовки спортсменов и подчеркнул, что по итогам турнира будет сформирована сборная ФСИН России. Эта команда выступит на Кубке Президента России среди силовых ведомств, который запланирован на май. Также он поблагодарил спортсменов и их тренеров за стабильные высокие результаты.

Соревнования проходили на трех коврах и отличались высокой конкуренцией. Участники показывали физическую подготовку, технику, выносливость и волю к победе. Судейство обеспечивала профессиональная коллегия.

По итогам турнира первое место заняла команда ГУФСИН России по Свердловской области. Второе место досталось команде ГУФСИН России по Пермскому краю, третье — УФСИН России по Волгоградской области.

В личных соревнованиях спортсмены Пермского края также показали хорошие результаты. Среди мужчин победителем стал Виталий Боев. Вторые места заняли Павел Силантьев и Петр Зыков, третьи — Дмитрий Ренев и Егор Смертин. Среди женщин золотые медали завоевали Мария Молчанова и Валерия Тепышева.

В завершение состоялось награждение победителей и призёров. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда ФСИН России для участия в майском Кубке Президента России среди силовых структур.

Организаторы поздравили всех участников и пожелали дальнейших спортивных успехов.