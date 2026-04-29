Калининградстат: В марте в регионе сильнее всего подорожали виноград, яйца и помидоры

Сильнее всего в марте выросла стоимость винограда. По сравнению с февралём цена повысилась на 11,62% и составила 409,67 рубля за килограмм. В топ самых подорожавших продуктов также вошли яйца (+9,64% до 139,78 ₽ за десяток), помидоры (+9,06% до 333,40 ₽ за кг) и сладкий перец (+6,76% до 400,31 ₽ за кг).