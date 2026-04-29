Калининградстат: В марте в регионе сильнее всего подорожали виноград, яйца и помидоры

В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в регионе в марте. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
Сильнее всего в марте выросла стоимость винограда. По сравнению с февралём цена повысилась на 11,62% и составила 409,67 рубля за килограмм. В топ самых подорожавших продуктов также вошли яйца (+9,64% до 139,78 ₽ за десяток), помидоры (+9,06% до 333,40 ₽ за кг) и сладкий перец (+6,76% до 400,31 ₽ за кг).
Среди плодоовощной продукции также выросли цены на свежие грибы и морковь. При этом по сравнению с февралём снизилась стоимость огурцов, апельсинов, бананов, картофеля и белокочанной капусты.
Кроме того, в марте в регионе подорожала свинина, баранина, говяжья и свиная печень. При этом снизилась стоимость мясных консервов для детского питания, печени птицы, бескостной свинины и мяса индейки.
Среди рыбы и морепродуктов сильнее всего подорожала живая и охлаждённая рыба, рыбные консервы в томатном соусе, мороженая неразделанная рыба и солёное филе сельди. Стоимость икры лососёвых рыб снизилась на 1,81% и оставила 9 762 рубля за килограмм. Также подешевели мороженые креветки и солёная сельдь.
По данным экспертов, в марте в регионе выросла стоимость пшена и вермишели. Цены на манную крупу, рис и хлопья из злаков снизились по сравнению с февралём.
«Также изменились цены на шоколад (+4,15%), чёрный чай (+2,98%), сливочное масло (+2,46%). Снизились цены: на горошек зелёный консервированный (-5,57%), сырки творожные глазированные (-5,53%), йогурт (-4,28%), национальные сыры и брынзу (-3,40%), кофе натуральный растворимый (-3,08%), минеральную воду (-2,98%), какао (-2,47%)», — рассказали в Калининградстате.