Число жертв ДТП с перевернувшимся авто под Волгоградом увеличилось до трех

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Число жертв ДТП в Ольховском районе Волгоградской области, в котором перевернулся автомобиль, увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации главка, лишенный водительских прав 57-летний мужчина за рулем автомобиля на трассе в Ольховском районе Волгоградской области в понедельник съехал в кювет и перевернулся.
«В результате ДТП водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте, ещё два пассажира доставлены в медучреждения, где один из них скончался», — говорится в сообщении ГУ МВД на платформе «Макс».
Уточняется, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.