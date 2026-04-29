Участниками проекта «Спорт для каждого» стали почти 20 тысяч жителей Прикамья

В этом году в проекте «Спорт для каждого» участвует 136 школ из 43 муниципалитетов, где проходят бесплатные занятия для пермяков самого разного возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Тренировки для всех бесплатные и проходят они в школьных спортивных залах под руководством опытных тренеров. Занятия идут дважды в неделю во внеурочное время уже одиннадцать месяцев.
Больше всего участников проекта «Спорт для всех» в краевом центре, здесь тренировки проходят в тридцати школах и на занятия приходят более 4,5 тысяч жителей Перми.
Также немало любителей спорта в Кунгурском округе, в проекте задействовано десять местных учебных заведений, куда приходят более полутора тысяч человек.
Немало тех, кто занимается в школах в Березниках и Пермском муниципальном округе. В каждом муниципалитете для них открыты двери в восьми школах, здесь занимаются 1,3 поклонников спорта каждую неделю.
К числу наиболее востребованных видов спорта в этом проекте относятся легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол и общая физическая подготовка.
«В рамках проекта люди всех возрастов имеют возможность бесплатно заниматься физической культурой. Особой популярностью он пользуется жителей старшего поколения, и радует, что они являются активными его участниками. На сегодня порядка 6,6 тысяч занимающихся — люди в возрасте 30−55 лет, и почти 4,5 тысяч — люди старше 55 лет. В каждой школе есть вид спорта для этих возрастных категорий», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Каждая участвующая в проекте школа получает спортивное оборудование и инвентарь, а также 36 тысяч рублей в месяц на оплату труда тренеров и персонала. На эти цели в 2026 году из краевого бюджета выделено 60,6 млн рублей.