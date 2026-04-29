В Кузбассе определили лучшего специалиста по эксплуатации беспилотников

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» в Кузбассе стал Максим Ощепков. Конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
На площадке Кузбасского государственного аграрного университета им. В. Н. Полецкова за победу боролись пять конкурсантов. Участники продемонстрировали высокое мастерство пилотирования, глубокие знания в области аэротехники, программирования, геодезии и законодательства, регулирующего полеты авиационных аппаратов. Практическая часть включала в себя выполнение заданий на сложной трассе с имитацией различных зон, точечную посадку и качественную фотосъемку.
Победителем стал инструктор-методист Кемеровского центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Максим Ощепков. Второе место занял Александр Макаров, инструктор-методист того же центра. Третье место присуждено старшему преподавателю военно-учебного центра Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева Олегу Остроухову.
«Специалист по эксплуатации БПЛА — это многогранная и востребованная профессия, требующая серьезных навыков, сноровки и интеллекта. Все конкурсные испытания были нелегкими, но именно они позволили выявить лучших из лучших. И те, кто сегодня вышел в лидеры нашего конкурса — истинные профессионалы своего дела», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна Фензель.
Победитель и призеры конкурса награждены дипломами Министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Остальные участники получили благодарственные письма. А Максим Ощепков представит регион на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Калуге.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.