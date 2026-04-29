В Калининграде на майские праздники сделают бесплатными некоторые парковки

Платить не придётся 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на время майских праздников отменят плату за муниципальные парковки. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

Свободный режим будет действовать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая. В эти дни плата за пользование стоянкой взиматься не будет. Речь идёт обо всех муниципальных площадках, включая парковки в центре города и у общественных пространств. Водителям не потребуется ничего оплачивать ни через паркоматы, ни через мобильные приложения.

В мэрии подчеркнули, что бесплатность не отменяет правил дорожного движения. По-прежнему запрещено парковаться на местах для инвалидов и спецтранспорта, а также на тротуарах и газонах.

Контроль за соблюдением правил сохранится: за нарушения предусмотрены штрафы и эвакуация автомобилей.

В марте в центре города добавились три новых парковки.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
