В Калининграде на майские праздники сделают бесплатными некоторые парковки

В Калининграде на время майских праздников отменят плату за муниципальные парковки. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.
Свободный режим будет действовать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая. В эти дни плата за пользование стоянкой взиматься не будет. Речь идёт обо всех муниципальных площадках, включая парковки в центре города и у общественных пространств. Водителям не потребуется ничего оплачивать ни через паркоматы, ни через мобильные приложения.
В мэрии подчеркнули, что бесплатность не отменяет правил дорожного движения. По-прежнему запрещено парковаться на местах для инвалидов и спецтранспорта, а также на тротуарах и газонах.
Контроль за соблюдением правил сохранится: за нарушения предусмотрены штрафы и эвакуация автомобилей.
В марте в центре города добавились три новых парковки.