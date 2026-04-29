Не деловой центр и не апартаменты: на Совете по культуре обсудили концепцию территории на месте Дома Советов

Региональный филиал Национального центра «Россия», который расположится на месте Дома Советов, будет выполнять роль культурного и общественного пространства. Предварительную концепцию и смысловое наполнение проекта обсудили на Совете по культуре при губернаторе Алексее Беспрозванных в среду, 29 апреля.
«Все концепции до этого говорили, что это будут апартаменты или деловой центр, который возвысится на пять-семь этажей. А в этой концепции парк на первом месте. Давайте исходить из этого», — заметил Беспрозванных, предваряя обсуждение.
По замыслу, в центре «Россия» появится и зал на 1 500 мест. «Можно переделывать пространство под концертный зал и конференции проводить. У нас появится площадка для больших и важных международных форумов, альтернатива “Янтарь-холлу” в Светлогорске, который в турсезон становится малодоступен из-за отдыхающих», — рассказал министр культуры Андрей Ермак.
Зелёная зона вокруг центра «Россия» соединит все ключевые достопримечательности Калининграда: от острова Канта до Нижнего озера и Музея Мирового океана. Как отметила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова, реализация такого масштабного проекта «позволит навсегда изменить облик города и его центра».
По словам президента БФУ Андрея Клемешева, создать на месте Дома Советов оживлённое пространство и зону отдыха — «чудесная идея».
«Судя по тому, что нам сегодня продемонстрировали, будет совершенно новое озеленение города и новая архитектура. Надо только обратить внимание, как это всё будет вписываться в окружающий ландшафт», — отметил Клемешев.
Реализовать проект собираются в ближайшие 5 лет. На это потребуется порядка 20 миллиардов рублей. По словам главного архитектора области Евгения Костромина, средства выделит федеральный центр.
Пустующий участок между улицей Шевченко и Московским проспектом в Калининграде глава региона считает «знаковым местом». С тех пор как в прошлом году одна из главных достопримечательностей города пошла под снос, он служит разве что для парковки, в то время как потенциал зоны огромен.