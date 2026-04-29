Эксперт по недвижимости Харитонов не заметил удешевления вторичного жилья

Но торг уместен, особенно если продавец устал ждать или нужны деньги.

Источник: Комсомольская правда

В России не наблюдается снижение цен на вторичное жилье, но в отдельных случаях уместно торговаться. Об этом в беседе с RTVI заявил руководитель агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов.

Ранее бывший премьер-министр Сергей Степашин сообщил, что «вторичка» дешевеет. Он также выразил надежду на снижение ключевой ставки. Харитонов эту оценку не разделил.

По его словам, с августа прошлого года деньги начали перетекать с депозитов в недвижимость. Покупательская активность нарастает с каждым месяцем.

Именно вторичный рынок выбирают те, у кого есть крупные суммы. Они либо расширяют площадь, либо покупают готовое жилье. В первичку тоже идут, но заметно меньше, отметил эксперт.

Точечное снижение цен встречается, но это история каждой конкретной квартиры. Кто-то устал продавать, кому-то срочно нужны деньги. Такие продавцы готовы торговаться и опускать цену.

Ранее аналитический центр экосистемы недвижимости М2 сообщал, что квадратный метр жилья в России в 2025 году подорожал на 5% и достиг 143 тысяч рублей. Средняя стоимость сделки выросла на 3% и составила 8,2 миллиона рублей.

