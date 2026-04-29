Ипподром в Ростове вернули в собственность государства

Сделку о передаче ипподрома в частные руки суд признал незаконной.

29 апреля Октябрьский районный суд Краснодара принял решение вернуть Ростовский ипподром в собственность государства, признав незаконной сделку о его передаче в частные руки.

Инициатором судебного разбирательства выступила Генпрокуратура РФ: ведомство потребовало обратить в доход государства имущество экс‑губернатора Ростовской области и ещё 11 человек. В их числе — депутат Заксобрания Кубани, владелец Alias Group Борис Юнанов, основатель агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов, его родственник Василий Кислов, а также бывший мэр Шахт Денис Станиславов и его отец Иван Станиславов (бывший заместитель губернатора Чуба).

История началась в 2001 году, во время губернаторства Владимира Чуба, когда госпредприятие «Ростовский республиканский ипподром» было признано банкротом из‑за сравнительно небольшого долга по жилищно‑коммунальным услугам. После утверждения решения арбитражным судом объект вместе с землёй выставили на продажу. Его приобрела компания «Агросоюз Юг Руси», принадлежавшая Сергею Кислову. В 2024 году «Юг Руси» продал ипподром компаниям, связанным с организацией «Неоразвитие» Бориса Юнанова.

На втором заседании суд признал эту сделку незаконной.