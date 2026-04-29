Ипподром в Ростове вернули в собственность государства

История началась в 2001 году, во время губернаторства Владимира Чуба, когда госпредприятие «Ростовский республиканский ипподром» было признано банкротом из‑за сравнительно небольшого долга по жилищно‑коммунальным услугам. После утверждения решения арбитражным судом объект вместе с землёй выставили на продажу. Его приобрела компания «Агросоюз Юг Руси», принадлежавшая Сергею Кислову. В 2024 году «Юг Руси» продал ипподром компаниям, связанным с организацией «Неоразвитие» Бориса Юнанова.