Раскрыт механизм работы «тройного» сверхпроводника из урана и теллура

Как отмечают ученые, в августе 2019 года физики из США открыли пока самый экзотический сверхпроводник, представляющий собой сложно устроенное соединение теллура и урана. Это вещество не только проводит ток без потерь при охлаждении до сверхнизких температур, но и также приобретает сверхпроводящие свойства при попадании в сверхмощные магнитные поля, что не характерно ни для одного другого материала.