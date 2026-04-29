Раскрыт механизм работы «тройного» сверхпроводника из урана и теллура

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые выяснили, что существование сразу трех разных форм сверхпроводимости в недавно открытом сверхпроводнике из урана и теллура связано с наличием особых магнитных колебаний внутри этого вещества, влияющих на взаимодействия электронов в его толще. Об этом сообщила пресс-служба Института науки и технологий Австрии (ISTA).
«Существуют и другие экзотические сверхпроводники, однако в случае с теллуридом урана слово “экзотический” является сильным преуменьшением. Каждый раз, когда мы начинаем изучать свойства этого удивительного сверхпроводника, мы открываем что-то новое и неожиданное. Нам удалось открыть механизм, который объясняет как минимум часть необычных и экзотических свойств этого соединения», — заявила доцент ISTA Кимберли Модич, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают ученые, в августе 2019 года физики из США открыли пока самый экзотический сверхпроводник, представляющий собой сложно устроенное соединение теллура и урана. Это вещество не только проводит ток без потерь при охлаждении до сверхнизких температур, но и также приобретает сверхпроводящие свойства при попадании в сверхмощные магнитные поля, что не характерно ни для одного другого материала.
Впоследствии физики обнаружили, что теллурид урана сочетает в себе сразу три разных формы сверхпроводимости, механизмы появления которых оставались загадкой для ученых. Для ее разрешения физики из Австрии, Пакистана, Канады и США проследили за тем, как меняются проводящие свойства этого материала при воздействии на него очень мощных и при этом коротких колебаний магнитного поля.
Для проведения этих замеров физики создали особое устройство, которое не меняло конфигурацию самого магнитного поля, а быстро двигало в стороны сам кристалл сверхпроводника. Это позволило ученым впервые измерить то, как теллурид урана реагирует на переменные магнитные поля, направленные перпендикулярно по отношению к кристаллам этого сверхпроводящего материала.
Эти замеры показали, что теллурид урана обладает уникальной структурой, благодаря которой внутри него возникают особые магнитные колебания, заставляющие электроны объединяться в сверхпроводящие пары в присутствии мощного внешнего поля, приложенного к материалу под разными углами. Понимание этого позволит открыть другие необычные сверхпроводники, сочетающие в себе сразу несколько форм сверхпроводимости и способные работать внутри сверхмощных магнитных полей, обычно мешающих движению тока, подытожили ученые.