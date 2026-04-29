Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде Сарептский путепровод готовят к укладке нового асфальта

В Красноармейском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу обновления Сарептского путепровода. По информации.

В Красноармейском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу обновления Сарептского путепровода. По информации городских властей, подрядная организация завершила демонтаж потрепанного временем железобетонного покрытия проезжей части и приступила к заливке нового основания.

— На второй половине Сарептского путепровода в Красноармейском районе Волгограда подрядная организация, ведущая капитальный ремонт искусственного сооружения, приступила к устройству нового бетонного выравнивающего слоя — его общая площадь составит более 5 тыс. кв. метров, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Заливка происходит участками. Перед тем как обустроить плиту толщиной в 10 сантиметров, рабочие армируют её стальной сеткой. Для повышения прочности монолита используется механическая виброрейка которая уплотняет бетон.

Следующим этапом станет гидроизоляция залитых плит и укладка нового асфальтового покрытия.

В очереди у специалистов находится и обновление тротуаров, а также перильных ограждений.

Отметим, протяжённость Сарептского путепровода составляет 402 метра. На время капитального ремонта власти были вынуждены пустить автомобильный транспорт по двум не затронутым работами полосам. Ранее, в 2023 году, это направление моста уже было обновлено. Сдача второй половины путепровода запланирована на осень 2027 года. На эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области».

