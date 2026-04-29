В Волгограде Сарептский путепровод готовят к укладке нового асфальта

Отметим, протяжённость Сарептского путепровода составляет 402 метра. На время капитального ремонта власти были вынуждены пустить автомобильный транспорт по двум не затронутым работами полосам. Ранее, в 2023 году, это направление моста уже было обновлено. Сдача второй половины путепровода запланирована на осень 2027 года. На эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей.