Рейсы из Алматы в Пусан запустят с 1 мая 2026 года

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Прямое авиасообщение между Алматы и Пусаном запустят с 1 мая 2026 года, сообщили в акимате Алматы.
Рейсы южнокорейской авиакомпании EasterJet будут выполняться два раза в неделю.
«Новый маршрут соединит крупнейший портовый город Южной Кореи с Алматы, укрепляя туристические и деловые связи между странами и делая путешествия более доступными и удобными», — отмечается в сообщении.
Интерес к Алматы со стороны южнокорейских туристов продолжает расти: в 2025 году город посетили свыше 23 тысяч гостей из Южной Кореи, что на 15,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Открытие прямого рейса создаст дополнительные возможности для развития туризма, деловой активности и культурного обмена, а также усилит позиции Алматы как одного из ключевых туристических направлений региона.