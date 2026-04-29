Суд оставил в силе 15-летний приговор орловскому студенту техникума за диверсию

Верховный суд РФ рассмотрел дело в кассационном порядке и признал законным приговор в отношении жителя Орла, осужденного за поджог объектов связи по заданию куратора. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В январе 2025 года ему назначили 15 лет лишения свободы за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. «а» ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Источник: Коммерсантъ

По данным картотеки первой инстанции, Орловского областного суда, речь идет о бывшем студенте третьего курса местного техникума путей сообщения имени Лапочкина Александре Честных. Он получил через мессенджер указание от куратора уничтожить вышку сотовой связи за плату. В июне 2024 года вместе с приятелем Павлом Клеповым студент поджег три объекта. Соучастник был привлечен к ответственности по тем же статьям, однако информации о вынесенном ему приговоре нет.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловец получил 14 лет колонии за поджог трех объектов связи.