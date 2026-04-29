Суд оставил в силе 15-летний приговор орловскому студенту техникума за диверсию

По данным картотеки первой инстанции, Орловского областного суда, речь идет о бывшем студенте третьего курса местного техникума путей сообщения имени Лапочкина Александре Честных. Он получил через мессенджер указание от куратора уничтожить вышку сотовой связи за плату. В июне 2024 года вместе с приятелем Павлом Клеповым студент поджег три объекта. Соучастник был привлечен к ответственности по тем же статьям, однако информации о вынесенном ему приговоре нет.