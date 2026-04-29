Как пройдёт 9 Мая в Нижнем Новгороде

В день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Основной площадкой станет Парк Победы на набережной Гребного канала, где культурная программа запланирована с 13:00 до 20:00.
В 19:00 состоится традиционный народный концерт «Военные песни у кремля», который станет финальной частью праздничной программы.
Программа празднования Дня победы в Нижнем Новгороде в 2026 году.
В парке «Швейцария» мероприятия пройдут на нескольких площадках.
Концерты и программа в парке «Швейцария» 9 мая:
С 12:00 до 13:00 запланирована военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» с 13:00 до 17:00 будет работать интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы», а с 14:00 до 16:00 — мастер-классы для детей.
На центральной сцене парка «Швейцария» в 13:00 начнется концерт группы «ВА-БАНКЪ» с участием солиста Александра Ф. Скляра. Также выступят оркестр Росгвардии, кавер-группа BARBERRY, Артем Янченко, Наталия Иванова, ансамбль «Золотой век». В 19:30 программу завершит выступление исполнительницы фолка, русски песен и романсов Майи Балашовой.
С 12:00 до 16:00 в районе остановки «Медицинский институт» будет работать полевая «Кухня Победы».
Праздничные мероприятия также пройдут в других парках города. В Автозаводском парке культуры и отдыха состоятся концерты и мастер-классы. В Парке Славы Автозаводского района запланировано возложение цветов к «Вечному огню», концерт детского духового оркестра школы искусств им. А. И. Хачатуряна (0+) и театрализованная программа ДК «ГАЗ».
В Центре культуры «Рекорд» 9 мая в 15:00 пройдет показ новелл из веб-альманаха «Про людей и про войну» (12+, вход по регистрации). С 6 по 12 мая на фасаде здания будет работать выставка «Женщины Победы».
Всего в Нижегородской области пройдет более 350 мероприятий в 51 муниципалитете.
Будет ли парад и «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в 2026 году.
Парад Победы в Нижнем Новгороде проводиться не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение приняли из соображений безопасности.
Ограничения на продажу алкоголя 9 мая в Нижнем Новгороде.
В период майских праздников в Нижнем Новгороде будут введены ограничения на реализацию спиртных напитков и товаров, содержащих этанол. Информация предоставлена департаментом развития предпринимательства города.
В соответствии с действующим законодательством региона, розничная продажа алкоголя запрещена на территориях, где проводятся массовые мероприятия.
Ограничения распространяются на площадки, получившие разрешение на проведение мероприятий от муниципальных органов власти и исполнительных структур Нижегородской области.
Какая погода будет 9 мая в Нижнем Новгороде.
По прогнозу синоптиков, 9 мая 2026 года в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем температура составит около +14 градусов, вечером — до +11, ночью — около +7 градусов.